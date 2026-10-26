 Με ακρωτηριασμένο δάχτυλο στο Νοσοκομείο Βόλου 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού -Βεγγαλικό εξερράγη στο χέρι του - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Με ακρωτηριασμένο δάχτυλο στο Νοσοκομείο Βόλου 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού -Βεγγαλικό εξερράγη στο χέρι του

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στον Βόλο
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στον Βόλο / Φωτογραφία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε ένας 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό δαχτύλου όταν βεγγαλικό εξερράγη στο χέρι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών του Παναθηναϊκού προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλος.

Ειδικότερα, οι οπαδοί κινούνταν επί της οδού Αναπαύσεως, όταν άναψαν βεγγαλικά.

Ένα από αυτά εξερράγη στο χέρι του 18χρονου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου, σύμφωνα με το gegonota.news.﻿

Ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, για τις πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ βόλος Παναθηναϊκός νοσοκομείο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ