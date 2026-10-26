Με ακρωτηριασμένο δάχτυλο στο Νοσοκομείο Βόλου 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού -Βεγγαλικό εξερράγη στο χέρι του - iefimerida.gr

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε ένας 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό δαχτύλου όταν βεγγαλικό εξερράγη στο χέρι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών του Παναθηναϊκού προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλος.

Ειδικότερα, οι οπαδοί κινούνταν επί της οδού Αναπαύσεως, όταν άναψαν βεγγαλικά.

Ένα από αυτά εξερράγη στο χέρι του 18χρονου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου, σύμφωνα με το gegonota.news.﻿

Ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, για τις πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.