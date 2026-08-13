Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα: Στο «κόκκινο» η Αττική και άλλες 5 περιοχές, o χάρτης - iefimerida.gr

Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 5, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ 'Αρτας, ΠΕ Πρέβεζας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και 'Αγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5).

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Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Τουρνάς: «Εξαιρετικά κρίσιμη η Πέμπτη -Κανένα περιθώριο εφησυχασμού».

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Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία, ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που συγκάλεσε σήμερα ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπααυσταθίου, με αφορμή την κατάσταση συναγερμού για αύριο, λόγω των προβλέψεων για ακραίες συνθήκες κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5).

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με θυελλώδεις ανέμους που, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Για τον λόγο αυτό τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επίγειων και εναέριων περιπολιών και της στενής συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες.

Ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή.

«Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», σημείωσε ο υπουργός.

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Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο υπουργός αναφέρθηκε στα πολλαπλά και σοβαρά συμβάντα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο μηχανισμός το προηγούμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι το Πυροσβεστικό Σώμα εξακολουθεί να επιχειρεί καθημερινά σε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως σημείωσε, καταγράφονται καθημερινά 40 έως 50 συμβάντα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προέρχονται ήδη από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο με διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές.

Αναλυτικά, ο κ. Τουρνάς δήλωσε:

«Η αυριανή ημέρα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία και Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατηγορία 5, ενώ μεγάλος αριθμός περιοχών θα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Προερχόμαστε ήδη από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα, κατά το οποίο το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες με θυελλώδεις ανέμους.

Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

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Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Χρειάζεται υπευθυνότητα, εγρήγορση και απόλυτη προσοχή από όλους.

Προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος».