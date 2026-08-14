Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα: Θυελλώδεις άνεμοι, απαγορευτικό από Ραφήνα και Λαύριο - iefimerida.gr

Σε ακραίο κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως 9 μποφόρ.

Ήδη, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων, με τους επιβάτες να καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

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Προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ από τον Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση διεξάγεται σε γενικές γραμμές κανονικά, όπως και τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι έχουν ήδη προκαλέσει ακυρώσεις και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ακραίος κίνδυνος προβλέπεται για σήμερα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Επίσης πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς -Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα

Σήμερα, αναμένονται τοπικές νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας και τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα βορειοδυτικά. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, στα ηπειρωτικά και στη Κρήτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα οι οποίες στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν από το μεσημέρι. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

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Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 33, στην Ήπειρο από 21 έως 38, στην Ανατολική Στερεά από 23 έως 33, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 23 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 25 έως 37, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 23 έως 37, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη από 23 έως 32 και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 36 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα βορειοδυτικοί ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 31 βαθμούς Κελσίου.