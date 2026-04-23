Υπερταμείο: Εντός του 2026 η δημοπράτηση περίπου 20 ακινήτων του Δημοσίου για την ανάπτυξη νέων κοινωνικών κατοικιών - iefimerida.gr

Στο κρίσιμο ζήτημα της αντιμετώπισης της στεγαστικής πρόκλησης και των σύγχρονων μοντέλων κοινωνικής κατοικίας επικεντρώθηκε συζήτηση στο Delphi Economic Forum 2026.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου / Growthfund, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε σε συζήτηση με θέμα «Social Real Estate Models: Addressing The Housing Challenge», στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Υπερταμείο στην ωρίμαση ανενεργών ακινήτων του Δημοσίου για το μοντέλο της Κοινωνικής Αντιπαροχής, επισημαίνοντας ότι σχεδιάζεται η διαδικασία δημοπράτησης για περίπου 20 ακίνητα εντός του 2026.

Πώς αξιολογούνται τα ακίνητα

Όπως τόνισε, στο Delphi Economic Forum, τα ακίνητα αξιολογούνται με βάση την τεχνική τους ωριμότητα, τα χωροταξικά χαρακτηριστικά και τη νομική καθαρότητα, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της επενδυτικής ελκυστικότητας των έργων.

Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, σημείωσε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί έλεγχος σε περίπου 100 ακίνητα σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ παράλληλα έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα για τη διαμόρφωση ώριμων έργων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Για τα ακίνητα που θα δημοπρατηθούν εντός του 2026, οι διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης αναμένεται να εκκινήσουν το 2027.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη του Υπερταμείου είναι η ενημέρωση και ενεργοποίηση της αγοράς, ώστε να συμμετάσχει ουσιαστικά σε αυτό το νέο μοντέλο συνεργασίας για την κοινωνική κατοικία.

Τέλος, ανέφερε ότι εντός του Μαΐου φέτος αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ωρίμασης από το Υπερταμείο για το έργο εκσυγχρονισμού 15 φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με προϋπολογισμό άνω των 220 εκατ. ευρώ.﻿

ΑΠΕ-ΜΠΕ

﻿