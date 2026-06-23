 Τέλος η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα -Από σήμερα τσουχτερά πρόστιμα και κυρώσεις - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα -Από σήμερα τσουχτερά πρόστιμα και κυρώσεις

Εργασίες καθαρισμού οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο – Φωτ. αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
Εργασίες καθαρισμού οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο / Φωτ. αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
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Εντατικοί έλεγχοι ξεκινούν σήμερα από δήμους και Πυροσβεστική για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς έληξε χθες και η δεύτερη προθεσμία που είχε δοθεί στους υπόχρεους.

Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και εχθές - τελευταία μέρα της παράτασης - φτάνουν περίπου τις 610.000.

Ποιοι έχουν υποχρέωση στον καθαρισμό και τη δήλωση:

  • ιδιοκτήτες οικοπέδων
  • επικαρπωτές
  • μισθωτές
  • υπομισθωτές


Σημειώνεται ότι η υποχρέωση δεν σταματά στον καθαρισμό, καθώς τα οικόπεδα πρέπει να διατηρούνται καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

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Επίσης, ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου δεν είναι υπόχρεος μόνο για το οικόπεδό του, αλλά οφείλει να φροντίσει για τη νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ζητήσει
από τους δήμους να ορίσουν και να γνωστοποιήσουν σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων, ώστε οι πολίτες που καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους να γνωρίζουν πού μπορούν να τα αποθέτουν.

Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι και τα τσουχτερά πρόστιμα

Αρχικά, εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπέδου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο ﻿δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

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Επιπλέον, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής:

  • 500€ πρόστιμο αν δεν έχει γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση
  • 100€ αν έχει γίνει καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση
  • 5.000€ και τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση για ψευδή δήλωση.
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