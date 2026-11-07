 Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου δύτη στον Κορινθιακό Κόλπο, τον αναζητούν από χθες - iefimerida.gr
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Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου δύτη στον Κορινθιακό Κόλπο, τον αναζητούν από χθες

Έρευνες του λιμενικού
Έρευνες του Λιμενικού / Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
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Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Στέρνα», στον Κορινθιακό Κόλπο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι Λιμενικές Αρχές Κορίνθου, Κιάτου και Ιτέας ενημερώθηκαν χθες το απόγευμα για την εξαφάνιση του νεαρού δύτη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, το αλιευτικό «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», δύο ιδιώτες δύτες και περιπολικό όχημα που πραγματοποιεί έρευνες από ξηράς.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν μέλη του διασωστικού σώματος Κορινθίων «ΠΗΓΑΣΟΣ» και του Συλλόγου Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου-Περαχώρας, με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Στις έρευνες συμμετέχει επίσης ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή έφθασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κορίνθου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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