Χειροπέδες σε επικίνδυνο Αλβανό κακοποιό στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας -Η «κινηματογραφική» απόδραση πριν από 7 χρόνια - iefimerida.gr

Στη σύλληψη επικίνδυνου Αλβανού κακοποιού προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής σε μπλόκο της ΕΛΑΣ, έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας στην περιοχή του Θέρμου.

Ο συλληφθείς με δύο ακόμη άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μπήκαν από ανασφάλιστη πόρτα στην κατοικία ιδιοκτησίας ζευγαριού στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας και με την απειλή βίας και όπλου, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν χρήματα, ενώ επιπλέον χτύπησαν τον άνδρα στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματικές βλάβες, πλην όμως δεν ολοκλήρωσαν τις πράξεις τους και τράπηκαν σε φυγή καθώς έγιναν αντιληπτοί από τον γιο του ζευγαριού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσήλθε στο σημείο και τους καταδίωξε. Κατά τη διαφυγή τους ένας εκ των αγνώστων δραστών πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές στον αέρα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες «χτένισαν» την περιοχή. Σε λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, οι τέσσερις ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μέσα σε όχημα, ενώ για να αποφύγουν τον εντοπισμό, δύο εξ αυτών είχαν κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ.

Η εντυπωσιακή απόδραση του 2019 από την Αθήνα

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε δραπετεύσει τον Ιούνιο του 2019 από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Αθήνα.

Η απόδραση εκείνη είχε προκαλέσει αίσθηση, καθώς οι τέσσερις κρατούμενοι είχαν καταφέρει να αιφνιδιάσουν τους αστυνομικούς. Προσποιούμενοι ότι ένας εξ αυτών αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, κατάφεραν να προσελκύσουν τους φρουρούς, τους οποίους ακινητοποίησαν με αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Στη συνέχεια, βγήκαν από τον χώρο των κρατητηρίων, κλείδωσαν μέσα τους αστυνομικούς και άρπαξαν περιπολικό, αφού πρώτα ακινητοποίησαν γυναίκα αστυνομικό και της αφαίρεσαν το όπλο.

Φτάνοντας στην πύλη, απείλησαν και τον φρουρό, παίρνοντας και το δικό του όπλο, πριν εξαφανιστούν. Ο άνδρας συνελήφθη τελικά μετά από καταδίωξη στη Λαχαναγορά του Ρέντη και μπήκε φυλακή. Από τη φυλακή άρχισε να παίρνει άδειες, όπως έκανε και στις 31 Μαρτίου, που πήρε εξαήμερη άδεια, με σκοπό να ληστέψει ξανά, όπως αποδείχθηκε.



Να σημειωθεί ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και δύο Αλβανοί που στις αρχές Ιανουαρίου 2025 είχαν δραπετεύσει από το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας.