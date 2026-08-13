Αιτωλοακαρνανία: Εκδηλώθηκαν φωτιές σε Δρυμώνα και Μαμουλάδα -Έχουν σηκωθεί επτά εναέρια για την κατάσβεσή τους - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς εκδηλώθηκαν δύο ακόμα φωτιές στην Αιτωλοακαρνανία.

Αρχικά, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Δρυμώνα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργο.

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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία

Λίγη ώρα αργότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας, περίπου στις 18:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 9 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 22 πυροσβέστών με 4 οχήματα από την Τσεχία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών)

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ναυπακτίας.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.