Αίτημα Ε.Σ.Α.μεΑ. για αύξηση αναπηρικών επιδομάτων και διασφάλιση δικαιωμάτων - iefimerida.gr

Αίτημα Ε.Σ.Α.μεΑ. για αύξηση αναπηρικών επιδομάτων και διασφάλιση δικαιωμάτων

Φωτογραφία: in-esamea.gr
Αίτημα για άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις, κατέθεσε η Ε.Σ.Α.μεΑ. στην υπ. Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου.


Έμφαση δόθηκε στην αύξηση των επιδομάτων. Τα αναπηρικά επιδόματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δεν επαρκούν για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών διαβίωσης και του πρόσθετου κόστους της αναπηρίας, οδηγώντας χιλιάδες άτομα και τις οικογένειές τους σε οικονομική ασφυξία και κοινωνικό αποκλεισμό.

Δημοσιεύματα για επικείμενες αλλαγές στο σύστημα χορήγησης επιδομάτων επιτείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των ατόμων με αναπηρία, καθώς ενισχύεται ο φόβος για περιορισμό δικαιούχων ή μείωση παροχών, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής αυξάνεται διαρκώς.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά άμεση και επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο των σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων, καθώς και διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση στα επιδόματα και στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζει για πολλοστή φορά την επιτακτική ανάγκη για λήψη πρόσθετων, στοχευμένων μέτρων στήριξης, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση και η ουσιαστική κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις.

ΑΠΕ ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΣΑμεΑ αναπηρικά επιδόματα ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ