Αίτημα εκταφής της σορού της κόρης της Μάρθης κατέθεσε η Καρυστιανού - iefimerida.gr

Αίτημα εκταφής της σορού της κόρης της Μάρθης κατέθεσε η Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού / Φωτογραφία: INTIMENEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αίτημα εκταφής της σορού της κόρης της Μάρθης, που σκοτώθηκε στο τραγικό σιδοροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού.

Με νέο υπόμνημα προς την πρόεδρο Εφετών Λάρισας η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, ζητά την εκταφή της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την «ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου».

