Σε εξέλιξη οι έρευνες για το τροχαίο με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ -Τι «βλέπουν» οι πραγματογνώμονες - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τη μοιραία σύγκρουση του βαν με την νταλίκα στη Ρουμανία, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια το ανθρώπινο λάθος, ενδεχόμενη αδιαθεσία ή παθολογικό επεισόδιο του οδηγού.

Παράλληλα, εξετάζονται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς αναφέρονται περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, στοιχεία που ενδέχεται να συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, απομακρύνεται το σενάριο μηχανικής βλάβης, όπως κλατάρισμα ελαστικού, ή επαφής με άλλο όχημα πριν από τη σύγκρουση με το φορτηγό.

Η εκδοχή ότι μπλόκαρε το Lane Assist, έπειτα και από δήλωση ενός εκ των τραυματιών σε γιατρό στην Τιμισοάρα, απορρίφθηκε, καθώς ο νομικός σύμβουλος των ιδιοκτητών της εταιρείας που νοίκιασαν το όχημα οι οπαδοί του «Δικεφάλου του Βορρά», Αντώνης Ξυλουργίδης, δήλωσε στο iefimerida ότι δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα στο συγκεκριμένο βαν.



«Αποκλείεται να κόλλησε το τιμόνι», λέει πραγματογνώμονας στο iefimerida

Νωρίτερα, το iefimerida είχε επικοινωνήσει με τον δικαστικό πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτη Μαδιά, ο οποίος επίσης απέκλεισε το ενδεχόμενο να κόλλησε το τιμόνι.

«Αποκλείεται να συνέβη κάτι τέτοιο, όπως φαίνεται από το βίντεο-ντοκουμέντο» υποστηρίζει, ενώ για όσα προκύπτουν από το σοκαριστικό οπτικό υλικό προσθέτει:



«Είναι ένα τραγικό τροχαίο. Το βίντεο δείχνει ότι το βανάκι κάνει προσπέραση ενός προπορευόμενου οχήματος, το οποίο, όπως είδαμε αργότερα στο τέλος του βίντεο, είναι ένα λευκό βυτιοφόρο. Επιχειρεί και ολοκληρώνει την προσπέραση και έχει χρόνο να ελιχθεί προς τα δεξιά και να επανέλθει στη λωρίδα του. Αυτό ο οδηγός δεν το έκανε. Δεν είδαμε τον δεξιό τροχό να στρίβει, ούτε ελάχιστα. Αντιθέτως, περίπου 20 μέτρα μετά την προσπέραση, ενώ κινείται πάνω στη διακεκομμένη διαχωριστική γραμμή του οδοστρώματος, κάνει έναν ελιγμό και εισέρχεται υπό γωνία περίπου 20 μοιρών στο αντίθετο ρεύμα.

Σε κοντινή απόσταση φαίνεται να αντικρίζει το κόκκινο φορτηγό και οδηγείται (ο οδηγός) στον θάνατο με τη σύγκρουση, χωρίς καμία αποφυγή: χωρίς πέδηση, χωρίς κανέναν ελιγμό. Όλο αυτό, κατά τη δική μου εκτίμηση, μπορεί να παραπέμπει στο ερώτημα σε ποια φυσιολογική κατάσταση βρισκόταν ο οδηγός: αποσπάστηκε η προσοχή του από κάτι; Οι πιθανές αιτίες είναι πολλές, χίλιοι λόγοι υπάρχουν. Εναλλακτικά, μπορεί να προέκυψε μηχανολογικό πρόβλημα στο όχημα. Κάποιοι λένε επίσης ότι υπήρχε μεγάλη ομίχλη».

«Πιθανότερη αιτία της τραγωδίας είναι ένα στιγμιαίο λάθος του οδηγού»

Για το θέμα μίλησε στο Action 24 ο πραγματογνώμονας Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος υποστήριξε ότι η πιθανότερη αιτία για την τραγωδία φαίνεται να είναι κάποιο στιγμιαίο λάθος του οδηγού του βαν.

«Είναι πολύ περίεργο να μη δει κάποιος μία νταλίκα. Φαίνεται ο οδηγός να κάνει προσπάθεια να προσπεράσει πρώτα το προηγούμενο όχημα και να έχει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κανένας απέναντι» είπε αρχικά, ενώ για το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης πρόσθεσε:

«Η κίνηση του αυτοκινήτου είναι ομαλή. Δεν παρουσιάζει κάποια απότομη μετακίνηση δεξιά ή αριστερά. Αν δεν υπήρχε η νταλίκα, θα ήταν μία φυσιολογική κίνηση προσπεράσματος».