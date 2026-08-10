Προκαταρκτική εξέταση σε πανελλαδικό επίπεδο από τη ΔΑΕΕ για αιολικά πάρκα - iefimerida.gr

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, πανελλαδικά, για τυχόν αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας της ΔΑΕΕ.

Η εισαγγελική παραγγελία, που έγινε έπειτα από συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εκδόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και υπό το πρίσμα άλλων περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.

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Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πυρκαγιά στη Βοιωτία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για τη διερεύνηση αντίστοιχων εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο μικροσκόπιο άδειες και τεχνικές προδιαγραφές των αιολικών πάρκων

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η ΔΑΕΕ καλείται να εξακριβώσει εάν υφίστανται και λειτουργούν ανά την επικράτεια εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας.

Ιδιαίτερο σκέλος της προκαταρκτικής εξέτασης αφορά εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές λόγω περιστατικών εκδήλωσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.

Για τη συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού θα αναζητηθούν στοιχεία από τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

Όπου κριθεί απαραίτητο, θα διενεργούνται πραγματογνωμοσύνες και κάθε άλλη αναγκαία ανακριτική πράξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών και διοικητικών απαιτήσεων και να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών.

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Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε εξέλιξη.