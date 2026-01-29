Φυλακές Μαλανδρίνου: Αιματηρή επίθεση στον Αλβανό εκτελεστή «Δήμο» -Ο «εγκέφαλος» της απόπειρας δολοφονίας του Γιάννη Λάλα - iefimerida.gr

Αιματηρή επίθεση σε βάρος του Αλβανού εκτελεστή αποκαλούμενου «Δήμου» σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι, αμέσως μετά τη μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου.
Ο «Δήμος», ένα από τα πιο «δυνατά πιστόλια» της αθηναϊκής νύχτας, έχει χαρακτηριστεί ως «εγκέφαλος» της απόπειρας δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025, όταν είχε δεχθεί δεκάδες σφαίρες από AK-47 Kalashnikov, γλιτώνοντας χάρη στη βαριά θωράκιση της πολυτελούς Mercedes που οδηγούσε. Μετά τη σύλληψή του κρατούνταν στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου υποβλήθηκε σε πραγματογνωμοσύνες.
Σήμερα είχε προγραμματιστεί η μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου. Πριν καν φτάσει στην πτέρυγα που θα κρατούνταν, δέχθηκε επίθεση με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι από κρατούμενο των φυλακών.
Ο 45χρονος Αλβανός, που είχε πολύ στενές σχέσεις με τον Παναγιώτη Βλαστό, αρχηγό της επονομαζόμενης Greek Mafia, τραυματίστηκε σοβαρά, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής επίθεσης
Η σύλληψη του κρατούμενου για την εν λόγω επίθεση ήταν άμεση. Πρόκειται για τον Ν.Ε., Έλληνα, κατηγορούμενο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο οποίος εργάζεται στο κυλικείο των φυλακών.
O Aλβανός εκτελεστής έχει απασχολήσει δεκάδες φορές τις Αρχές για εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου, απόπειρες δολοφονιών, εκβιάσεις και ληστείες.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε δολοφονηθεί τελικά την 1η Νοεμβρίου 2025 στην Αράχωβα, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να συλλαμβάνουν 4 άτομα, ομογενείς από τη Ρωσία και Έλληνες.