Φυλακές Μαλανδρίνου: Αιματηρή επίθεση στον Αλβανό εκτελεστή «Δήμο» -Ο «εγκέφαλος» της απόπειρας δολοφονίας του Γιάννη Λάλα - iefimerida.gr

Αιματηρή επίθεση σε βάρος του Αλβανού εκτελεστή αποκαλούμενου «Δήμου» σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι, αμέσως μετά τη μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Ο «Δήμος», ένα από τα πιο «δυνατά πιστόλια» της αθηναϊκής νύχτας, έχει χαρακτηριστεί ως «εγκέφαλος» της απόπειρας δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025, όταν είχε δεχθεί δεκάδες σφαίρες από AK-47 Kalashnikov, γλιτώνοντας χάρη στη βαριά θωράκιση της πολυτελούς Mercedes που οδηγούσε. Μετά τη σύλληψή του κρατούνταν στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου υποβλήθηκε σε πραγματογνωμοσύνες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα είχε προγραμματιστεί η μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου. Πριν καν φτάσει στην πτέρυγα που θα κρατούνταν, δέχθηκε επίθεση με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι από κρατούμενο των φυλακών.

Ο 45χρονος Αλβανός, που είχε πολύ στενές σχέσεις με τον Παναγιώτη Βλαστό, αρχηγό της επονομαζόμενης Greek Mafia, τραυματίστηκε σοβαρά, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής επίθεσης

Η σύλληψη του κρατούμενου για την εν λόγω επίθεση ήταν άμεση. Πρόκειται για τον Ν.Ε., Έλληνα, κατηγορούμενο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο οποίος εργάζεται στο κυλικείο των φυλακών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Aλβανός εκτελεστής έχει απασχολήσει δεκάδες φορές τις Αρχές για εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου, απόπειρες δολοφονιών, εκβιάσεις και ληστείες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε δολοφονηθεί τελικά την 1η Νοεμβρίου 2025 στην Αράχωβα, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να συλλαμβάνουν 4 άτομα, ομογενείς από τη Ρωσία και Έλληνες.