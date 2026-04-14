Ομάδα 30 Ρομά εισέβαλε σε μπαρ στα Σελιανίτικα και ξυλοκόπησε δύο νεαρούς - iefimerida.gr

Άγριο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στα Σελιανίτικα Αιγίου, όταν ομάδα ατόμων εισέβαλε σε μπαρ.



Σύμφωνα με το tempo24, 30 Ρομά, φορώντας full face και κρατώντας ρόπαλα και σιδηρολοστούς, μπούκαραν στο μπαρ και επιτέθηκαν σε έναν 20χρονο και έναν 19χρονο.

Αίγιο: Με κατάγματα στο νοσοκομείο τα θύματα της επίθεσης

Οι δράστες άρχισαν να χτυπούν τους δύο νεαρούς με γροθιές, κλωτσιές, αλλά και με τα ρόπαλα και τους σιδηρολοστούς. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο ένας είχε και πιστόλι και τους χτύπησε στο πρόσωπο.



Όταν θαμώνες έσπευσαν να βοηθήσουν, δέχθηκαν απειλές από τους δράστες με πιστόλι.



Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται με κατάγματα στο πρόσωπο.