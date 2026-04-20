Αίγιο: Αδέσποτος σκύλος «έκλεψε την παράσταση» στη Δέηση της Παναγίας Τρυπητής -Η χιουμοριστική αντίδραση του Μητροπολίτη [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια απρόσμενη αλλά χαριτωμένη «παρέμβαση» σημειώθηκε στο Αίγιο, κατά τη διάρκεια της Δέησης προς τιμήν της Παναγίας Τρυπητής, χαρίζοντας χαμόγελα στους παρευρισκομένους.

Πρωταγωνιστής της στιγμής ήταν ένας γνωστός αδέσποτος σκύλος της περιοχής, που έχει αποκτήσει φήμη ως… «κυνηγός drones». Το συμπαθές τετράποδο εμφανίστηκε στην πλατεία Αγίας Λαύρας και, με απόλυτη άνεση, ανέβηκε στην εξέδρα όπου βρίσκονταν οι μητροπολίτες, προκειμένου, όπως φάνηκε, να εξασφαλίσει καλύτερο οπτικό πεδίο.

Η παρουσία του φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη. Προκάλεσε γέλια και ευχάριστη έκπληξη, με τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμο να σχολιάζει με χιούμορ «Έχουμε και προσκεκλημένο», αποσπώντας θετικά σχόλια από το κοινό, σύμφωνα με το patrapress.

Ο σκύλος, που φαίνεται να δίνει το «παρών» σε μεγάλες εκδηλώσεις της πόλης, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον… ενεργό ρόλο του, προσθέτοντας μια νότα αυθορμητισμού και ζωντάνιας σε μια, κατά τα άλλα, επίσημη θρησκευτική τελετή.