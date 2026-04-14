Αίγιο: 15χρονη μεθυσμένη στο νοσοκομείο -Κατήγγειλε τον ιδιοκτήτη του μπαρ ο πατέρας της - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: 15χρονη μεθυσμένη στο νοσοκομείο -Κατήγγειλε τον ιδιοκτήτη του μπαρ ο πατέρας της

Κατάστημα εστίασης / Φωτογραφία αρχείου INTIME: ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην καταγγελία ότι ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης στο Αίγιο έδωσε αλκοολούχο ποτό σε 15χρονη ενώ γνώριζε ότι είναι ανήλικη, προχώρησε ο πατέρας της κοπέλας.

Σύμφωνα με το tempo24.news όλα συνέβησαν τη Δευτέρα του Πάσχα όταν η 15χρονη μαζί με την παρέα της βρέθηκε σε κατάστημα εστίασης, ο ιδιοκτήτης του οποίου, αν και γνώριζε την ηλικία της κοπέλας, τη σέρβιρε ποτό που περιείχε αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η 15χρονη να μεταφερθεί από τους γονείς της μεθυσμένη στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Έρευνα της Αστυνομίας

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, ο πατέρας της 15χρονης κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνες.

Όπως επισημαίνει το tempo24.news, μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφθηκαν άλλα 4 τουλάχιστον περιστατικά με ανήλικους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Πάτρας λόγω μέθης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ανήλικη μεθυσμένη αλκοόλ Πατέρας ιδιοκτήτης καταστήματος Αίγιο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

