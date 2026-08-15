 Αίγινα: Σύγκρουση θαλαμηγού με ελλιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Σύγκρουση θαλαμηγού με ελλιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι

Αίγινα
Αίγινα/shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τη σύγκρουση θαλαμηγού σκάφους υπό ελληνική σημαία με άλλα σκάφη, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελιγμών απόπλου στο λιμάνι της Αίγινας.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα, προσέκρουσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε παρακείμενα, ελλιμενισμένα σκάφη.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Η οικεία Λιμενική Αρχή έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

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