Αιγάλεω: Στην Ευελπίδων ο 32χρονος Σύρος που κατηγορείται για παρενόχληση ανηλίκων και εμπρησμούς [βίντεο] - iefimerida.gr

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη για την παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών και μίας ενήλικης γυναίκας στο Αιγάλεω.



​Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.



Παράλληλα, οι αρχές εκτέλεσαν και ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του για μια ακόμα σοβαρή υπόθεση. Συγκεκριμένα, ο 32χρονος κατηγορείται επίσης για εμπρησμό, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους.

Βίντεο από τη μεταφορά του στα δικαστήρια της Ευελπίδων:

Οι σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Το μεσημέρι της Δευτέρας, μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, ο δράστης προχώρησε σε τρεις επιθέσεις κατά γυναικών ηλικίας 14, 17 και 58 ετών.

Η αρχή έγινε στη συμβολή Κωνσταντινουπόλεως και Μαρμαρά, όπου επιτέθηκε σε 14χρονη, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο, πριν διαφύγει τρέχοντας. Στην οδό Ελλησπόντου, λίγο αργότερα, πλησίασε μία 58χρονη γυναίκα, την άρπαξε από πίσω και ψιθύρισε στο αυτί της, προτού απομακρυνθεί.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία της οδού Νικομηδείας. Ο 32χρονος μπήκε στην πυλωτή όπου βρισκόταν μία 17χρονη και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Η κοπέλα κάλεσε βοήθεια από το θυροτηλέφωνο, ενώ οι κάμερες κατέγραφαν τα πάντα.

Τα θύματα ειδοποίησαν αμέσως την Άμεση Δράση, δίνοντας λεπτομερή περιγραφή. Τον δράστη ακολούθησε ένας 30χρονος αυτόπτης, ο οποίος σε συνεργασία με τον 20χρονο ξάδερφο της 17χρονης, τον ακινητοποίησε στη συμβολή Νίκαιας και Κύπρου. Λίγα λεπτά μετά, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. τον συνέλαβαν και τα θύματα τον αναγνώρισαν.