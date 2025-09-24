Αιγάλεω: 16χρονος λήστεψε ανηλίκους και συνελήφθη στον σταθμό του μετρό - iefimerida.gr

Στον σταθμό μετρό Αιγάλεω εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» ένας 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία σε βάρος δύο συνομηλίκων του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το απόγευμα της 17ης Σεπτεμβρίου, στην πλατεία του Αιγάλεω, ο ανήλικος προσέγγισε δύο άλλους ανήλικους και, με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο ενός από αυτούς, προτού τραπεί σε φυγή.

Συνελήφθη λίγες μέρες μετά στο μετρό Αιγάλεω

Μετά από προανάκριση, αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 16χρονο ως δράστη της ληστείας. Λίγες ημέρες αργότερα, το απόγευμα της Παρασκευής (19/9), αστυνομικοί τον εντόπισαν εντός του σταθμού Αιγάλεω και τον ακινητοποίησαν.