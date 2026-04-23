Αχαΐα: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό οδηγό δικύκλου -Συγκρούστηκε με αγροτικό - iefimerida.gr

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 61χρονο οδηγό δίκυκλου σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό που συνδέει τα Νιφορέικα με το Καλαμάκι στην Αχαΐα.
Σύμφωνα με το pelop.gr, ο 61χρονος οδηγώντας το μηχανάκι συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα το οποίο κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.
Έρευνες της Τροχαίας για το δυστύχημα
Από τη σύγκρουση ο 61χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
