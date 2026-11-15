Οι αγρότες ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις -Προειδοποιούν για μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες, με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και τις εκκρεμότητες στις πληρωμές να εντείνουν την αγανάκτησή τους.

Οι πρώτες κινητοποιήσεις ξεκινούν στις 16 Νοεμβρίου στη Λέσβο, ενώ στις 24 Νοεμβρίου προγραμματίζεται μηχανοκίνητη κινητοποίηση στον Βόλο, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν για νέα μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα.

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Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων, στις 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου που έχουν γιγαντωθεί και αποφασίστηκε η συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

«Για την ώρα δεν υπάρχει μπλόκο, αλλά θα βγούμε στους δρόμους», ανέφερε, τονίζοντας ότι τα προβλήματα που οδήγησαν τους αγρότες να παραμείνουν για δύο μήνες στους δρόμους την περασμένη χρονιά εξακολουθούν να υπάρχουν.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, σημείωσε ότι «η κατάσταση είναι στον αέρα», επισημαίνοντας πως ούτε στο ένα τρίτο των παραγωγών δεν έχουν καταβληθεί οι προκαταβολές.



Ο κ. Σέφης ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες θα προχωρήσουν εκ νέου σε κινητοποιήσεις, καθώς τα προβλήματά τους παραμένουν άλυτα. «Θα καταλήξουμε και πάλι στους δρόμους, με τη μορφή των μπλόκων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλα παραμένουν αόριστα και οι συνθήκες είναι πλέον πολύ πιο δύσκολες.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε: «Εμείς δεν θέλαμε να μείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξέφραγο αμπέλι. Φωνάζαμε ότι θέλουμε εξυγίανση».

Τέλος, επισήμανε ότι κύριο αίτημα των αγροτών είναι η σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή.

Προειδοποιήσεις για νέα μπλόκα τα Χριστούγεννα

Στα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, επισημαίνοντας ότι οι δυσκολίες που είχαν οδηγήσει στις περσινές κινητοποιήσεις όχι μόνο παραμένουν, αλλά έχουν ενταθεί, προκαλώντας οικονομική ασφυξία και αβεβαιότητα στον πρωτογενή τομέα.

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Μιλώντας στο Thessalian Radio Television, ο κ. Γεωργαδάκης στάθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής, στις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και στις ζημιές που προκαλούν η κλιματική κρίση και οι μεταβολές των καιρικών συνθηκών.

«Έχουμε ένα κόστος παραγωγής που έχει φτάσει στον ουρανό, οι τιμές των προϊόντων που είναι χαμηλές, έχουμε ζημιές σε προϊόντα λόγω της κλιματικής κρίσης και αλλαγής του καιρού, τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που παλεύουμε με νύχια και με δόντια να μείνουμε στον κλάδο, να μείνουμε στα χωριά μας που έχουν καταντήσει φαντάσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κομβική ημερομηνία για τους παραγωγούς θεωρείται η 30ή Νοεμβρίου, καθώς προειδοποιούν ότι, εάν δεν καταβληθούν τα χρήματα που αναμένουν, είναι πιθανό να περάσουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα.

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Κινητοποιήσεις και στη Λέσβο στις 16 Νοεμβρίου

Στο μεταξύ, σε νέα κινητοποίηση προχωρούν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου οι αγρότες της Μυτιλήνης, διαμαρτυρόμενοι για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην κτηνοτροφία και την ελαιοκομία του νησιού.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, Στρατής Κόμβος, περιέγραψε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλα χρέη, ενώ οι ελαιοπαραγωγοί καταγράφουν ζημιές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

«Οι κτηνοτρόφοι είναι με την πλάτη στον τοίχο, καταχρεωμένοι. Το ίδιο και οι ελαιοπαραγωγοί που για πέμπτη χρονιά μπαίνουν μέσα. Οι τιμές του ελαιολάδου είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Τώρα με τον αφθώδη πυρετό που αφανίζει την κτηνοτροφία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντίδρασης», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου.