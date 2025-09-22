Αγρότες απέκλεισαν συμβολικά την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων - iefimerida.gr

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανίων, στο ύψος της Καρδίας προχώρησαν αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη.
Ο αποκλεισμός ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα διήρκησε περίπου μία ώρα και η αστυνομία εξέτρεπε την κυκλοφορία.
Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επανομής, Μάρκος Μάρκου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι αγρότες διαμαρτύρονται κατά κύριο λόγο για το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).
