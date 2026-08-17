Καλαμαριά: Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονης από τον σύντροφό της, συνελήφθη ο 29χρονος - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν οι Αρχές στην Καλαμαριά, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 27χρονης συντρόφου του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ. Οι γείτονες, που άκουσαν φωνές από το σπίτι του ζευγαριού, ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας Ζ, οι οποίοι εντόπισαν την 27χρονη με εμφανή σημάδια σωματικής βίας. Σύμφωνα με το GrTimes, η γυναίκα έφερε εκδορές στα χέρια και τον λαιμό, μαυρισμένο μάτι, καθώς και τραύμα στο μέτωπο.

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Ο 29χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι μεταξύ του ζευγαριού είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση, ενώ η 27χρονη δεν επιβεβαίωσε εξ' αρχής ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού.

Οι δύο τους μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Καλαμαριάς, όπου η 27χρονη, κατά την κατάθεσή της, ανέφερε ότι δεν θυμάται τι είχε συμβεί. Από την πλευρά του, ο 29χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Παρά το ότι δεν υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία από την 27χρονη, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας για ενδοοικογενειακή βία και στη σύλληψη του 29χρονου.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 29χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά που σχετίζονται με κακοποιητική συμπεριφορά.