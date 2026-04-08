Αγρίνιο: Πήρε φωτιά αυτοκίνητο στην Ιόνια Οδό -Πρόλαβαν και βγήκαν οι επιβάτες - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Ρίγανης Αγρινίου, τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες πρόλαβαν και βγήκαν εγκαίρως από το όχημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.



Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί.



Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται κανονικά όπως αναφέρει το sinidisi.gr.