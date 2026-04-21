Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη στο σπίτι του -Ήταν πατέρας ενός παιδιού - iefimerida.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στο Καινούργιο Αγρινίου η είδηση ότι ένας 40χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη κάτω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με το sinidisi, όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε οικείο του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ήταν πατέρας ενός παιδιού

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος εργαζόταν και διέμενε στην περιοχή, ενώ ήταν πατέρας ενός παιδιού.

Επιπλέον, φαίνεται πώς έμενε κοντά στο ΕΠΑ.Λ. Καινουργίου και καταγόταν από τη Ναύπακτο.