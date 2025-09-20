Άγρια συμπλοκή νεαρών στο Ρέθυμνο: Πέταξαν αγόρι σε τζαμαρία, «είχε μείνει αναίσθητο για κάποια λεπτά» -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Άγρια συμπλοκή νεαρών σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, τα ξημερώματα του Σαββάτου, με βίντεο να αποκαλύπτει το βίαιο περιστατικό.



Το συμβάν έγινε σε κεντρικό δρόμο του Ρεθύμνου, όπου ομάδα νεαρών διαπληκτίζεται και χτυπούν ο ένας τον άλλον. Όπως φαίνεται σε βίντεο κάποια στιγμή πετούν έναν νεαρό με λευκή μπλούζα σε τζαμαρία καταστήματος και συνεχίζουν να τον χτυπούν.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Βίντεο από το καυγά στο Ρέθυμνο

Ένας νεαρός, όπως μετέδωσε το Mega, τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας αμυχές στο πρόσωπο.



«Ξαφνικά στις 05:00 το πρωί άκουσα φωνές, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα μια ομάδα νεαρών γύρω στα 20 χρόνια να χτυπάνε το ένα το άλλο και να βρίζει το ένα το άλλο. Όταν είδα ότι χτύπησαν ένα παιδί με το κεφάλι το πέταξαν πάνω σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος, κάλεσα την αστυνομία. Όταν είδαν τα αστυνομικά οχήματα έφυγαν όλοι και έμεινε το παιδί χτυπημένο και είχε μείνει αναίσθητο για κάποια λεπτά στο έδαφος», είπε στο Mega η αυτόπτης μάρτυρας.