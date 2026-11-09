 Άγρια επίθεση ληστών σε επιβάτη του Μετρό στο Μοναστηράκι -Τον χτύπησαν για να του αρπάξουν αλυσίδα από το λαιμό [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση ληστών σε επιβάτη του Μετρό στο Μοναστηράκι -Τον χτύπησαν για να του αρπάξουν αλυσίδα από το λαιμό [βίντεο]

Άγρια επίθεση ληστών σε επιβάτη του Μετρό στο Μοναστηράκι
Άγρια επίθεση ληστών σε επιβάτη του Μετρό στο Μοναστηράκι / Φωτογραφία: Glomex
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και μία 17χρονη, φέρονται να εμπλέκονται σε ληστεία που σημειώθηκε σε βάρος νεαρού στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών δραστών, ενώ ένας τέταρτος, ηλικίας 17 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η ΕΡΤ παρουσίασε βίντεο-ντοκουμέντο από τη βίαιη ληστεία, αλλά και από το ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε στους χώρους του σταθμού.

Τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές για να του πάρουν αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό

Όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, λίγο μετά τις 17:30, όταν τρεις νεαροί και μία γυναίκα επιτέθηκαν στον 21χρονο, με σκοπό να του αποσπάσουν την αλυσίδα που φορούσε και την τσάντα που είχε μαζί του.

Το θύμα αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να τον χτυπήσουν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές. Τελικά, κατάφεραν να του αφαιρέσουν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του, πριν απομακρυνθούν από το σημείο.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ επίθεση ληστεία Μοναστηράκι μετρό

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ