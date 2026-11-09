Άγρια επίθεση ληστών σε επιβάτη του Μετρό στο Μοναστηράκι -Τον χτύπησαν για να του αρπάξουν αλυσίδα από το λαιμό [βίντεο] - iefimerida.gr

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και μία 17χρονη, φέρονται να εμπλέκονται σε ληστεία που σημειώθηκε σε βάρος νεαρού στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών δραστών, ενώ ένας τέταρτος, ηλικίας 17 ετών, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η ΕΡΤ παρουσίασε βίντεο-ντοκουμέντο από τη βίαιη ληστεία, αλλά και από το ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε στους χώρους του σταθμού.

Τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές για να του πάρουν αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό

Όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, λίγο μετά τις 17:30, όταν τρεις νεαροί και μία γυναίκα επιτέθηκαν στον 21χρονο, με σκοπό να του αποσπάσουν την αλυσίδα που φορούσε και την τσάντα που είχε μαζί του.

Το θύμα αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να τον χτυπήσουν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές. Τελικά, κατάφεραν να του αφαιρέσουν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του, πριν απομακρυνθούν από το σημείο.