Αγοράζοντας αντικείμενα Ολυμπιακών Αγώνων στο διαδίκτυο -Έναντι μερικών χιλιάδων ευρώ μπορεί να βρει κανείς μέχρι και μετάλλια - iefimerida.gr

Στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς ό,τι αναζητήσει, μέχρι και Ολυμπιακά αντικείμενα.

Το πρόσφατο περιστατικό με την ολυμπιακή δάδα που έβγαλε σε πλειστηριασμό ο Πύρρος Δήμος στην εκπομπή cash or trash για φιλανθρωπικό σκοπό, υπενθυμίζει ότι πολλοί Ολυμπιονίκες ή ακόμη και αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων για τους δικούς τους λόγους έχουν βγάλει προς πώληση ολυμπιακά αντικείμενα σε διάφορες πλατφόρμες αγοραπωλησιών.

Γιατί η λάμψη των Ολυμπιακών Αγώνων δεν μένει μόνο στα στάδια, μπορεί να βρεθεί και στην οθόνη του υπολογιστή έτοιμη να φτάσει με μια αγοραπωλησία στη συλλογή κάποιου χρήστη.

Ο ίδιος ο Πύρρος Δήμας αλλά και άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον που μίλησαν στο iefimerida μετά τον ντόρο και την κόντρα που προκάλεσε με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η συμμετοχή του τετράκις Ολυμπιονίκη στην εκπομπή, ανέφεραν ότι Ολυμπιακές δάδες, μετάλλια, καθώς και άλλα ολυμπιακά αναμνηστικά πωλούνται στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα η δάδα που προσέφερε για φιλανθρωπικό σκοπό ο Πύρρος Δήμας μπορεί κανείς να την βρει περί τις 7.000 ευρώ.

Πόσο κοστίζουν τα Ολυμπιακά αντικείμενα; Από μικρά souvenirs έως αυθεντικά μετάλλια

Έτσι, στο eBay για παράδειγμα αλλά και σε μεγάλους οίκους δημοπρασιών, τα αντικείμενα που συνδέθηκαν με κορυφαίες στιγμές του αθλητισμού αλλάζουν χέρια σε τιμές που ενίοτε προκαλούν δέος. Από αναμνηστικά αντίγραφα μερικών δεκάδων ευρώ έως αυθεντικά μετάλλια που άγγιξαν οι νικητές, η αγορά των Ολυμπιακών κειμηλίων γνωρίζει άνθηση και συναρπάζει συλλέκτες και απλούς φιλάθλους. Το φάσμα είναι τεράστιο: στο eBay βρίσκει κανείς εύκολα συμμετοχικά μετάλλια προηγούμενων Αγώνων, μικρά souvenir και αντίγραφα που κοστίζουν από 20 έως 200 ευρώ.

Ολυμπιακοί θησαυροί: Η αξία και η σπανιότητα των αυθεντικών μεταλλίων και δαδών

Στα πιο σπάνια κομμάτια, όπως αυθεντικά μετάλλια συμμετοχής με κασετίνα ή torch relay medals, οι τιμές ανεβαίνουν σε μερικές εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ. Για τους μεγάλους συλλέκτες όμως, οι πραγματικοί θησαυροί είναι τα αυθεντικά μετάλλια νικητών και οι ολυμπιακές δάδες.

Ένα χρυσό μετάλλιο των Αγώνων του 1904 στις ΗΠΑ πουλήθηκε σε δημοπρασία πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια.

Αντίστοιχα, οι δάδες —το σύμβολο της Ολυμπιακής φλόγας - έχουν φτάσει σε αστρονομικές τιμές: το 2024, μια δάδα του Παρισιού πωλήθηκε περίπου 45.000 δολάρια, ενώ παλαιότερες, σπανιότερες εκδόσεις ξεπέρασαν ακόμη και τις 20.000 ευρώ.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα για τον υποψήφιο αγοραστή είναι πώς ξεχωρίζει το γνήσιο από το αντίγραφο. Η τεκμηρίωση είναι το κλειδί. Φωτογραφίες, πιστοποιήσεις, συνοδευτικά έγγραφα και ιστορικό προηγούμενων ιδιοκτητών είναι απαραίτητα για να αποφύγει κανείς τις παγίδες. Στο eBay, οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι, αφού η πλατφόρμα δεν εγγυάται αυθεντικότητα ενώ αντίθετα, οι επώνυμοι οίκοι δημοπρασιών εξειδικεύονται στην επαλήθευση και ανεβάζουν την αξία των αντικειμένων.

Βέβαια, όποια και αν είναι η πρόθεση του αγοραστή ο οποίος είτε για επένδυση είτε για τη συλλογή του αγοράζει ολυμπιακά αντικείμενα το σίγουρο είναι ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να «νιώσει λίγο ολυμπιονίκης». Γιατί, ένα μετάλλιο, μια δάδα ή ακόμα κι ένα απλό συμμετοχικό αναμνηστικό κουβαλά την αύρα στιγμών που συγκίνησαν τον πλανήτη.