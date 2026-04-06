Νάουσα: Στις 17 Μαΐου ο 22ος Δρόμος Θυσίας -Διαδρομή 5,5 χλμ. από ιστορικά τοπόσημα της πόλης - iefimerida.gr

Ο «22ος Δρόμος Θυσίας», πραγματοποιείται την Κυριακή 17 Μαΐου στη Νάουσα, στο πλαίσιο του εορτασμού της 204ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της πόλης.

Η εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5,5 χλμ., που διασχίζει χαρακτηριστικά σημεία της Νάουσας, θα δοθεί στην οδό Μ. Αλεξάνδρου (πύλη Δημοτικού Πάρκου), στις 09:30.

Ο αγώνας περιλαμβάνει την παιδική διαδρομή για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και ΑμεΑ, απόστασης 1.000 μέτρων, καθώς και την κλασική 5.5 χλμ. Και οι δύο διαδρομές διέρχονται από ιστορικά σημεία και τοπόσημα της πόλης.

Η άθληση συναντά την ιστορική μνήμη

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η διαδρομή των 5,5 χλμ κουβαλά το βάρος της ιστορίας και το αποτύπωμα της θυσίας. Με εναλλαγές ρυθμού και απαιτητικά υψομετρικά σημεία, δεν αποτελεί μόνο μια δοκιμασία φυσικής αντοχής, αλλά και μια διαδρομή βαθιάς συμβολικής σημασίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία, όπου η άθληση συναντά την ιστορική μνήμη και η προσπάθεια αποκτά ουσία και αξία.

Η προκήρυξη του αγώνα, ο χάρτης της διαδρομής και η υποβολή συμμετοχών είναι διαθέσιμα από σήμερα, Δευτέρα, μέσω της σελίδας εδώ.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά δώρα και μετάλλια συμμετοχής. Σε όλες τις κατηγορίες της διαδρομής θα απονεμηθούν μετάλλια στους τρεις πρώτους καθώς και έπαθλα στους πρώτους των γενικών κατηγοριών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλους τους συμμετέχοντες της παιδικής διαδρομής θα δοθούν μετάλλια συμμετοχής.

ΑΠΕ - ΜΠΕ