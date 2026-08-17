Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο Seatrac στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής -Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας - iefimerida.gr

Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο SEATRAC, τη ράμπα με μηχανισμό που επιτρέπει την πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το SEATRAC στα Νέα Φλογητά τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας φθορών που προκλήθηκαν από αγνώστους. Ο μοναδικός μηχανισμός πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα στην περιοχή παραμένει ανενεργός μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο δήμος Νέας Προποντίδας επιβεβαίωσε το περιστατικό με επίσημη ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω της δημοσίευσης, γνωστοποίησε στο κοινό την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της κρίσιμης υποδομής για την περιοχή.

Οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες καταβάλλουν ήδη προσπάθειες για την επισκευή των ζημιών. Στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση του μηχανισμού και η επαναλειτουργία του για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία το συντομότερο δυνατόν.

Η δημοτική αρχή απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για κατανόηση και υπομονή μέχρι την ολοκλήρωση των επισκευών. Παράλληλα, δεσμεύεται ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αμέσως μόλις η ράμπα τεθεί ξανά σε λειτουργία.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι ο μοναδικός που υπάρχει στην παραλία και στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας για το Seatrac

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας με ανακοίνωσή του ζητάει την κατανόηση και την υπομονή του κοινού και επισημαίνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του το συντομότερο δυνατό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τη δημοσίευση:﻿

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευση στον λογαριασμό του δήμου στο Facebook, αναφέρονται τα εξής: «Σας ενημερώνουμε ότι το SEATRAC στα Νέα Φλογητά βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω φθορών που προκλήθηκαν από αγνώστους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του το συντομότερο δυνατό.

Ζητούμε την κατανόηση και την υπομονή του κοινού και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μόλις το SEATRAC τεθεί και πάλι σε λειτουργία.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

