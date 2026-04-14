Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα στη Γλυφάδα -Έκλεψαν χρήματα και υπολογιστές, εκτεταμένες ζημιές [βίντεο] - iefimerida.gr

Κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε νωρίτερα για κλοπή και φθορές σε σχολείο στην περιοχή της Γλυφάδας.



Η αστυνομία ενημερώθηκε στις 13.30 για το περιστατικο που έλαβε χώρα στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζεται το 5ο γυμνάσιο με το 5ο λύκειο της περιοχής, στην οδό Πέλλης.



Όπως διαπιστώθηκε άγνωστοι που εισέβαλαν σε χρόνο που δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα, παραβίασαν την πόρτα του γραφείου του διευθυντή από το οποίο άρπαξαν χρήματα. Παράλληλα παραβίασαν και την πόρτα στο γραφείο των καθηγητών εκεί απο όπου έκλεψαν 6 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι δράστες βανδάλισαν πόρτες από άλλες αίθουσες, είχαν κάνει και χρήση πυροσβεστήρα ενώ με μπογιές είχαν γράψει και στους τοίχους.