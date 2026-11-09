 Άγιος Παντελεήμονας: Ταυτοποιήθηκε η νεκρή στη βαλίτσα -24χρονη, είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της από τις 29 Οκτωβρίου - iefimerida.gr
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Άγιος Παντελεήμονας: Ταυτοποιήθηκε η νεκρή στη βαλίτσα -24χρονη, είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της από τις 29 Οκτωβρίου

Σορός Άγιος Παντελεήμονας
Φωτογραφία: iefimerida.gr
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ

Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που βρέθηκε χθες το βράδυ μέσα στη βαλίτσα, σε πεζοδρόμιο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ταυτοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και διαπιστώθηκε ότι η πρόκειται για άτομο του οποίου είχε δηλωθεί η εξαφάνιση στο Τμήμα της Κυψέλης στις 29 Οκτωβρίου. Την εξαφάνισή της είχε δηλώσει φίλος της. Πρόκειται για άτομο που γνωρίζει το Ανθρωποκτονιών και αναμένεται να καταθέσει.

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Πρόκειται για 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο. Η νεκρή δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές παρά μόνο για τον νόμο περί αλλοδαπών.

Η εύρεση της σορού

Τη σορό εντόπισε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές για βαλίτσα με έντονη δυσοσμία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για γυναίκα, πιθανότατα νεαρή από την Αφρική, με δεμένα πόδια. Από την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια βίας στη σορό.

Ως προς το πότε και πώς πέθανε, τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το χρονικό σημείο μέσα στις τελευταίες επτά ημέρες.

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