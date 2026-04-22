Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 35χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία -Βρέθηκαν όπλο και ναρκωτικά - iefimerida.gr

Στη σύλληψη 35χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, έπειτα από καταγγελία για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με απειλή πυροβόλου όπλου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύντροφός του κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι όπου βρίσκονταν και απευθύνθηκε σε περιπολικό, καταγγέλλοντας ότι ο άνδρας την είχε χτυπήσει και την είχε απειλήσει με όπλο. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν τον 35χρονο μετά από αναζητήσεις, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Το χρονικό του περιστατικού

Η 28χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Βουλγαρία, κατήγγειλε τον 35χρονο Αφγανό σύντροφο της, οποίος φέρεται να προσπάθησε να την σκοτώσει.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Κυριακής 19/4. Τότε, αναίτια, όπως φέρεται να υποστήριξε η 28χρονη, άρχισε να την βρίζει και να την χτυπά με γροθιές στο κεφάλι και σε όλο το σώμα.

Πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα της, την έπιασε με τα χέρια του από τον λαιμό πιέζοντάς την με δύναμη, ενώ ταυτόχρονα την απείλησε ότι θα την σκότωνε με όπλο που κρατούσε, βιντεοσκοπώντας ταυτόχρονα την πράξη του.



Λίγες ώρες αργότερα στις 22:30 το βράδυ, ενώ περπατούσαν μαζί στον δρόμο, 28χρονη είδε ένα περιπολικό που περνούσε από το σημείο. Τότε βρήκε την δύναμη, κατάφερε να διαφύγει από τον φερόμενο κακοποιητή σύντροφο της, ζητώντας βοήθεια από τους αστυνομικούς, ενώ ο 35χρονος τράπηκε σε φυγή.



Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, ξεκίνησαν αμέσως να τον ψάχνουν και τελικά τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στην Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.





Ευρήματα στην οικία του δράστη στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο 35χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα. Η 28χρονη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είπε στους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, πως ο σύντροφος της είχε συνήθως μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όμως δεν γνώριζε το ακριβές σημείο που τα έκρυβε.

Τελικά διαπιστώθηκε ότι στο υπόγειο χώρο στάθμευσης, εκεί όπου ήταν το διαμέρισμα του, υπήρχε μία αποθήκη.



Κατά την έρευνα οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

πυροβόλο όπλο τύπου «pocket»

γεμιστήρα με φυσίγγια

ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, κάνναβη και ηρωίνη

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

τραπεζικές κάρτες και κινητά τηλέφωνα, των οποίων η προέλευση ερευνάται

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για εξύβριση και απειλή.

Το θύμα, που βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή πρώτων βοηθειών ενώ της χορηγήθηκε υπηρεσιακό σημείωμα για την εξέτασή της από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.



Ο 35χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η απολογία του 35χρονου αναμένεται αύριο το πρωί.