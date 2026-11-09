Άγιος Παντελεήμονας: Νεαρή η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα -Τα ευρήματα του ιατροδικαστή, τι ψάχνουν - iefimerida.gr

Τον γρίφο για το πώς και πότε σκοτώθηκε η κοπέλα της οποίας η σορός βρέθηκε σε βαλίτσα στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα καλούνται να ξεκλειδώσουν οι Αρχές, αλλά και το ποιος ή ποιοι την τοποθέτησαν εκεί.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής, όταν σε πεζοδρόμιο στον Άγιο Παντελεήμονα εντοπίστηκε η σορός κρυμμένη σε βαλίτσα.

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Λίγο μετά τις 8 το βράδυ ένας 29χρονος αλλοδαπός ενημέρωσε τις αρχές πως στην οδό Αλκαμένους υπάρχει μία βαλίτσα με έντονη δυσοσμία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια βίας στην σορό.

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Περίοικος που πέρασε από το σημείο την στιγμή που είχαν φτάσει οι αρχές είπε στην κάμερα του OrangePress:

«Με έδιωξαν οι αστυνομικοί, δεν με άφηναν να περάσω για να μπω μέσα στο σπίτι μου. Ήμουν με τον σκύλο μου. Είδα μια σακούλα. Μύριζε πολύ έντονα. Πώς να στο πω; Πολύ περίεργα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Περίπου στις οκτώ έγινε. Μετά ήρθε η αστυνομία.Το είδαμε ότι το είχαν βάλει μέσα σε μια σακούλα. Δεν είδα κάποια βαλίτσα όπως λένε. […] Απλά πέρασα εκείνη την ώρα και μου είπε ένας κύριος με κάτι γάντια, να πάω στην άκρη, δεν μπορώ να περάσω και του λέω τα πράγματα από το σπίτι μου από εδώ και μου λέει πήγαινε από τον απέναντι δρόμο. Πέρασα από τον απέναντι δρόμο, κοίταξα και είδα κάποιον αστυνομικό που μου φώναζε να φύγω, να μη βλέπω και έφυγα»

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Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ηλικία της γυναίκας εκτιμάται μεταξύ 17 και 25 ετών και δεν αποκλείεται να είχε αφρικανική καταγωγή. Ήταν ψηλότερη από 1,65 μ. και είχε κοντά μαλλιά. Το σώμα βρέθηκε διπλωμένο σε εμβρυακή θέση, με τα πόδια δεμένα με νάιλον σχοινί.

Ως προς το πότε και πώς πέθανε, τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το χρονικό σημείο μέσα στις τελευταίες επτά ημέρες. Οι ειδικοί δεν εντόπισαν με γυμνό μάτι τραύματα σε κεφάλι ή λαιμό, και η αιτία θα αποσαφηνιστεί μόνο μετά την εξέταση των εσωτερικών οργάνων, που θα γίνει το πρωί στο Νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.

Το περιστατικό θυμίζει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του iefimerida.gr, την υπόθεση της Κυψέλης από το καλοκαίρι, όπου μια γυναίκα βρέθηκε επίσης νεκρή σε βαλίτσα και επίσης χωρίς εξωτερικές κακώσεις.