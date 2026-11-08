Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Ανθρώπινη σορός βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό βαλίτσας που περιείχε ανθρώπινη σορό, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αλλοδαπός εντόπισε τη βαλίτσα και μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, ενημερώνοντας τις αρχές για το αντικείμενο από το οποίο, όπως υποστήριξε, αναδυόταν οσμή.

Άγιος Παντελεήμονας: Σπεύδει ιατροδικαστής στο σημείο

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα, καθώς στο εσωτερικό της εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα.

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Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συνδράμει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

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«Είδα μια σακούλα -Μύριζε πολύ έντονα» είπε περίοικος

«Με έδιωξαν οι αστυνομικοί, δεν με άφηναν να περάσω για να μπω μέσα στο σπίτι μου. Ήμουν με τον σκύλο μου. Είδα μια σακούλα. Μύριζε πολύ έντονα. Πώς να στο πω; Πολύ περίεργα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Περίπου στις οκτώ έγινε. Μετά ήρθε η αστυνομία.Το είδαμε ότι το είχαν βάλει μέσα σε μια σακούλα. Δεν είδα κάποια βαλίτσα όπως λένε. […] Απλά πέρασα εκείνη την ώρα και μου είπε ένας κύριος με κάτι γάντια, να πάω στην άκρη, δεν

μπορώ να περάσω και του λέω τα πράγματα από το σπίτι μου από εδώ και μου λέει πήγαινε από τον απέναντι δρόμο. Πέρασα από τον απέναντι δρόμο, κοίταξα και είδα κάποιον αστυνομικό που μου φώναζε να φύγω, να μη βλέπω και έφυγα» δήλωσε περίοικος που είδε τη σορό μέσα στη σακούλα.