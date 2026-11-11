Άγιος Παντελεήμονας: Αυτή είναι η 24χρονη που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα -Τι ερευνούν οι αστυνομικοί - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σε σχέση με την 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα,﻿ καθώς δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας σχετικά με ποιος ή ποιοι έβαλαν τη σορό στη βαλίτσα, καθώς και για την αιτία θανάτου.

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Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη εργαζόταν σεζόν ως καθαρίστρια στη Φολέγανδρο και στις 28 Οκτωβρίου επέστρεψε στην Αθήνα. Η ίδια συναντήθηκε με τον φίλο της, ο οποίος έχει καταγωγή από το Καμερούν, και του είπε ότι θα πήγαινε στο κέντρο για καφέ. Από τότε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί της.

Αγνοούνταν από τις 29 Οκτωβρίου - Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 4 Νοεμβρίου

Η εξαφάνιση της κοπέλας τοποθετείται στις 29 Οκτωβρίου, ωστόσο η δήλωση εξαφάνισης κατατέθηκε στις 4 Νοεμβρίου από τον φίλο της. Σημειώνεται ότι ο θάνατος της 24χρονης φαίνεται ότι επήλθε 5-7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της καθώς τα εσωτερικά όργανά της βρίσκονταν σε σήψη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει κάποια εμπλοκή του φίλου της στην υπόθεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα, καθώς εκτιμούν ότι ο δράστης ενδέχεται να βρίσκεται κοντά στην περιοχή. Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό που κατάφεραν να συγκεντρώσουν από την περιοχή.

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Την ίδια στιγμή, άφαντο παραμένει το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης,﻿ το οποίο θα μπορούσε να δώσει κρίσιμα στοιχεία στους αστυνομικούς.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και αν συνέβη κάτι πριν γυρίσει στην Αθήνα και ενώ η 24χρονη βρισκόταν στη Φολέγανδρο.

Τα σενάρια για το τι μπορεί να της συνέβη είναι δύο. Οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής εκτιμούν ότι η νεαρή μεταφέρθηκε σε κλειστό διαμέρισμα, όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή είτε από κάποιον «αόρατο» μέχρι στιγμής μηχανισμό θανάτου είτε από χορήγηση ουσιών, καθώς δεν εντοπίστηκαν κατάγματα ή κακώσεις.