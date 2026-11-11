Άγιος Παντελεήμονας: Οι αρχές αναζητούν 20χρονο από τη Γουινέα για τη δολοφονία της 24χρονης Αρεμάτα -Ομολόγησε σε συγκάτοικό του ότι τη σκότωσε - iefimerida.gr

Ένας 20χρονος από τη Γουινέα φέρεται να είναι ο δράστης της άγριας δολοφονίας της 24χρονης Αρεμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το θύμα είχε γνωρίσει τον δράστη σε δομή της Λέρου, όταν είχε έρθει το 2024 στην Ελλάδα, και η 24χρονη διατηρούσε παράλληλη σχέση μαζί του.

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Όπως προκύπτει, στις 29 Οκτωβρίου η 24χρονη πήγε σε διαμέρισμα του Κολωνού που έμενε ο 20χρονος. Εκεί, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η δολοφονία έγινε χωρίς κάποια προμελέτη, αλλά με κάποια στιγμιαία αφορμή.

Ο θάνατος της νεαρής φαίνεται να είναι ασφυκτικός, είτε με κάποιο μαξιλάρι είτε με έναν άλλο μηχανισμό με τον οποίο της αφαίρεσε τη ζωή.

Ομολόγησε σε συγκάτοικό του ότι τη σκότωσε

Στη συνέχεια, τύλιξε τη σορό με σακούλες και την τοποθέτησε σε βαλίτσα, την οποία μετέφερε στον κάδο απορριμμάτων, θεωρώντας ότι θα την έπαιρναν οι υπάλληλοι καθαριότητας.

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Όταν επέστρεψε στο σπίτι, καθάρισε τον χώρο του εγκλήματος και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, μέσω βιντεοληπτικού υλικού, έφθασαν στο διαμέρισμα του δράστη και βρήκαν τον συγκάτοικό του, ο οποίος τους είπε ότι ο 20χρονος του ομολόγησε ότι εκεί σκότωσε την άτυχη γυναίκα, ανέφερε λεπτομέρειες και στη συνέχεια έφυγε.

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει τις αναζητήσεις εντοπισμού και σύλληψής του.