Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία διέφυγε ο 20χρονος που δολοφόνησε την 24χρονη -Τι βλέπουν οι Αρχές

Ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης δολοφονίας της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Βασικός ύποπτος για αυτή τη φρικτή υπόθεση θεωρείται ένας 20χρονος από τη Γουινέα, με τον οποίο η άτυχη 24χρονη φέρεται να διατηρούσε παράλληλη σχέση και ο οποίος φέρεται να διέφυγε πρώτα στην Ιταλία και από εκεί στη Γαλλία.

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Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη Λέρο το 2024 και οι συναντήσεις τους γίνονταν στην περιοχή του Κολωνού όπου διέμενε ο 20χρονος.

Στις 28 Οκτωβρίου η κοπέλα επέστρεψε από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σεζόν. Έμενε προσωρινά στην Κυψέλη, στο σπίτι του συντρόφου της με καταγωγή από το Καμερούν, και το πρωί της επόμενης ημέρας τον ενημέρωσε ότι θα έβγαινε το μεσημέρι για καφέ με μια φίλη της στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αστυνομικών, η νεαρή δεν κατέληξε στο ραντεβού αυτό αλλά στον Κολωνό, στο διαμέρισμα του 20χρονου από τη Γουινέα, τον οποίο έβλεπε συχνά. Εκεί, πιθανότατα μετά από καβγά, ο νεαρός φέρεται να την έπνιξε, πιθανότατα με μαξιλάρι ή κάποιο άλλο αντικείμενο.

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Κατόπιν, ο ύποπτος φέρεται να έκρυψε το σώμα σε βαλίτσα και να το μετέφερε στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου το άφησε στην οδό Αλκαμένους, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Προφανώς υπολόγιζε ότι το απορριμματοφόρο θα το παραλάμβανε μαζί με τα σκουπίδια, κάτι που τελικά δεν έγινε.

Οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και ανασύνθεσαν τη διαδρομή του 20χρονου, από το σημείο όπου εγκατέλειψε τη βαλίτσα έως τον Κολωνό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκείνος επέστρεψε στο διαμέρισμα, καθάρισε τον χώρο, πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

Ο συγκάτοικος του 20χρονου «κλειδί» στην υπόθεση

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε η κατάθεση του συγκάτοικου του 20χρονου, τον οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι.

Όπως κατέθεσε, ο ύποπτος, αμέσως μετά την επιστροφή του από το σημείο όπου άφησε τη βαλίτσα, του παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει την 24χρονη και έπειτα εξαφανίστηκε.

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Όπως μεταδίδεται, οι γαλλικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον 20χρονο, ο οποίος αναζητείται με στόχο να συλληφθεί και να μεταχθεί στην Ελλάδα.

Οι Αρχές εκτιμούν πως βρίσκονται πολύ κοντά στην εξιχνίαση αυτής της φρικτής υπόθεσης.

