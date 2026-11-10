Άγιος Παντελεήμονας: Εξαφανίστηκε μία ημέρα αφού επέστρεψε από σεζόν στη Φολέγανδρο η 24χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα -Τι υποστήριξε ο σύντροφός της - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις τελευταίες γνωστές στιγμές της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο, της οποίας η σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν τις έρευνες, σχετικά με ποιος ή ποιοι έκρυψαν την σορό στη βαλίτσα καθώς και την αιτία θανάτου της νεαρής με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο.

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Η 24χρονη εργαζόταν τη φετινή σεζόν ως καθαρίστρια στη Φολέγανδρο. Στις 28 Οκτωβρίου επέστρεψε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον φίλο της, καταγωγής από το Καμερούν, στον οποίο είπε ότι θα πήγαινε στο κέντρο για καφέ. Από τότε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί της.

Άγιος Παντελεήμονας: Η 24χρονη αγνούνταν από τις 29 Οκτωβρίου, δηλώθηκε στις 4 Νοεμβρίου

Η εξαφάνισή της κοπέλας τοποθετείται στις 29 Οκτωβρίου, ωστόσο η δήλωση εξαφάνισης κατατέθηκε στις 4 Νοεμβρίου από τον φίλο της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει κάποια εμπλοκή του στην υπόθεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Στοιχείο που απασχολεί τις έρευνες των αρχών είναι το περιεχόμενο της βαλίτσας, καθώς δεν βρέθηκε μέσα σε αυτή το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης, ούτε κάποιο άλλο προσωπικό της αντικείμενο.

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Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε μικρή ακτίνα γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα, καθώς εκτιμούν ότι ο δράστης ενδέχεται να βρίσκεται κοντά στην περιοχή.