Ο Στρατός Ξηράς τιμά τη μνήμη του προστάτη του, Αγίου Γεωργίου -Η σύνδεσή του με το στράτευμα, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ο Στρατός Ξηράς, όπως κάθε χρόνο, τιμά σήμερα τη μνήμη του προστάτη του, Αγίου Γεώργιου με επίσημες εκδηλώσεις σε σχολές και υπηρεσίες του Στρατού.

Ο Άγιος Γεώργιος υπήρξε αξιωματικός του Ρωμαϊκού Στρατού τον 3ο αιώνα μ.Χ. (γεννήθηκε στην Καππαδοκία), γεγονός που τον καθιστά σύμβολο για τους στρατιωτικούς. Γι' αυτό και απεικονίζεται σε σειρά εικόνων της εκκλησίας με τη στρατιωτική του στολή.



Η τελετή Εορτασμού θα γίνει στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα, στις 10:30 π.μ.

Άγιος Γεώργιος: Πώς συνδέθηκε με τον Στρατό Ξηράς

Η σύνδεση του έφιππου Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου με τον Στρατό Ξηράς δεν προέκυψε μόνο από την εκκλησιαστική παράδοση, αλλά και από τον συμβολισμό που κουβαλά η μορφή του και τις αξίες που ο στρατός προβάλλει διαχρονικά: αντοχή, πειθαρχία, θάρρος και προσήλωση στο καθήκον.

Με Βασιλικό Διάταγμα το οποίο εκδόθηκε το 1864 θεσπίστηκε οριστικά από την Πολιτεία να φέρουν οι πολεμικές σημαίες την εικόνα του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και με άλλο Βασιλικό Διάταγμα το 1953 καθιερώθηκε ως γιορτή του Πεζικού και των υπολοίπων Όπλων και Σωμάτων του Στρατού, εκτός του Πυροβολικού, η 23η Απριλίου, ημέρα που μαρτύρησε ο Αγιος Γεώργιος.

Ο Ρωμαίος χιλίαρχος που μαρτύρησε για την πίστη του

Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε περί το 270 μ.Χ. στην Καππαδοκία από πλούσιους και επιφανείς γονείς, απέκτησε ευρύτατη μόρφωση και σε νεαρή ηλικία κατατάχθηκε στον ρωμαϊκό στρατό όπου, χάρη στα προσόντα και την πολεμική του δράση, ανήλθε γρήγορα στον βαθμό του χιλίαρχου.

Το μέλλον του διαγραφόταν λαμπρό. Αλλά όταν ο αυτοκράτορας της Ρώμης Διοκλητιανός κήρυξε νέο διωγμό των χριστιανών, ο χιλίαρχος Γεώργιος δεν δέχθηκε να συλλάβει και να παραδώσει στα βασανιστήρια χριστιανούς, όπως είχε διαταχθεί. Αντίθετα, διακήρυξε και αποκάλυψε με θάρρος ότι και ο ίδιος είχε ασπασθεί τον Χριστιανισμό.

Ο Διοκλητιανός διέταξε να τον παραδώσουν στα βασανιστήρια:

πείνα, δίψα, μαστίγωμα και πυρακτωμένα πέδιλα στα πόδια.

Ο χιλίαρχος Γεώργιος υπέφερε με καρτερία τον πόνο και παρέμεινε πιστός στον Χριστό μέχρι τη στιγμή που θανατώθηκε με αποκεφαλισμό (23 Απριλίου του 303 μ.Χ.).

Η σταθερή εκείνη πίστη του χριστιανού χιλίαρχου Γεωργίου έδωσε θάρρος και ψυχή σε όλους τους χριστιανούς, από τα βάθη της Ασίας μέχρι τη μακρινή τότε Αγγλία, και την Αίγυπτο μέχρι τους βόρειους λαούς της Ευρώπης, γεγονός για το οποίο η χριστιανοσύνη τον ανακήρυξε Άγιο.

Τα «πολεμικά» θαύματα του Αγίου Γεωργίου

Η μετά θάνατο, θαυματουργός εμφάνιση του Αγίου Γεωργίου αναφέρεται στους χρόνους μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και συγκεκριμένα κατά την εκστρατεία των Τούρκων εναντίον του χριστιανού ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Στεφάνου. Αυτός, απειλούμενος να καταστραφεί και ζητώντας τη βοήθεια του Χριστού, είδε στον ύπνο του τον Άγιο Γεώργιο ο οποίος τον εμψύχωσε και του είπε να έχει πίστη στο Θεό και να επιτεθεί εναντίον του εχθρού τον οποίο και θα νικήσει.

Την άλλη ημέρα εξήγησε το όνειρο στα στρατεύματά του και τα διέταξε να επιτεθούν κρατώντας στα χέρια την εικόνα του Αγίου. Έτσι το θαύμα έγινε και ο εχθρός νικήθηκε και τράπηκε σε άτακτη φυγή.

Από τότε ο ηγεμόνας Στέφανος τοποθέτησε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στις Σημαίες και αργότερα, σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού, επικράτησε οι σημαίες του Πεζικού, που προπορεύονται στις μάχες και τις θυσίες, να φέρουν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου.