Αυτός είναι ο λόγος που η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι κινητή και λίγοι γνωρίζουν - iefimerida.gr

Κάθε χρόνο, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, γιορτάζει η μισή Ελλάδα (φωνάξτε στο δρόμο Γιώργο και θα καταλάβετε), ωστόσο η γιορτή είναι κινητή και επηρεάζεται από το Πάσχα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ο Απρίλιος, μήνας κατά τον οποίο συνήθως τιμάται ο Μεγαλομάρτυρας, αποκαλείται και «Αϊγιώργης» ή «Αϊγιωργίτης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 23η Απριλίου θεωρείται επίσης η αρχή μιας περιόδου για διάφορες αγροτικές εργασίες. Ένα χαρακτηριστικό έθιμο από τους Μικρασιάτες και τους Θρακιώτες είναι το κουρμπάνι, δηλαδή η τελετουργική θυσία ζώων και η κοινή κατανάλωση του κρέατος.

Πότε και γιατί μετακινείται η γιορτή του Αγίου Γεωργίου



Η εορτή του Αγίου Γεωργίου συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες της Ορθοδοξίας. Επειδή ορισμένα τροπάρια που ψάλλονται περιέχουν αναστάσιμα στοιχεία, η γιορτή δεν μπορεί να προηγηθεί της Ανάστασης του Χριστού.

Όταν η Ανάσταση πέφτει μετά τις 23 Απριλίου, ο εορτασμός μεταφέρεται στη Δευτέρα του Πάσχα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για παράδειγμα, το 2024 το Πάσχα ήταν στις 5 Μαΐου, οπότε ο Άγιος Γεώργιος τιμήθηκε στις 6 Μαΐου, τη Δευτέρα του Πάσχα.

Φέτος που το Πάσχα έπεσε στις 12 Απριλίου, ο Άγιος τιμάται κανονικά στις 23 Απριλίου,

Άγιος Γεώργιος: Ο βίος και η μάχη με τον «δράκο»



Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, στον Άγιο Γεώργιο αποδίδονται πολλά θαύματα, με πιο γνωστό τη Δρακοκτονία.

Η παράδοση αναφέρει ότι κοντά στην Κυρήνη (σημερινή Λιβύη), υπήρχε ένας φοβερός δράκος που ζούσε σε μια λίμνη, εμποδίζοντας τους κατοίκους να έχουν πρόσβαση στο νερό και κατασπαράζοντας όποιον πλησίαζε. Για να τον κατευνάσουν, οι κάτοικοι του πρόσφεραν καθημερινά ένα παιδί, επιλεγμένο με κλήρο.

Όταν έφτασε η σειρά της μοναχοκόρης του τοπικού άρχοντα, ο Θεός σύμφωνα με την παράδοση έστειλε τον Άγιο Γεώργιο. Εκείνος, ύστερα από σκληρή μάχη, σκότωσε τον δράκο και έσωσε την κοπέλα. Μετά το γεγονός, ο άρχοντας και οι κάτοικοι, που ήταν ειδωλολάτρες, βαπτίστηκαν Χριστιανοί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία αυτή συνδέεται με αρχαίους μύθους από διάφορους πολιτισμούς, όπου τρομακτικά πλάσματα φυλάσσουν πηγές νερού και απαιτούν θυσίες για να επιτρέψουν την πρόσβαση σε αυτές.