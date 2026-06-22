Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Δεν τελείωσα με τον καρκίνο αλλά οδεύω προς τα εκεί -Επέστρεψα στα καθήκοντά μου - iefimerida.gr

«Δεν έχουμε τελειώσει, αλλά οδεύουμε προς το τέλος» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο.

Όπως είπε στο MEGA o Κωνσταντίνος Σινάνης, «επέστρεψα στα καθήκοντα, βόλεψαν τα δρομολόγια των πλοίων, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν στο νησί παρά ότι οι θεραπείες συνεχίζονται για λίγο ακόμα». «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα αλλά οδεύουμε προς το τέλος», τόνισε.

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Όπως είπε, «πρέπει να είμαστε εδώ αρχές καλοκαιριού. Οι κρατήσεις πάνε ικανοποιητικά, πάμε καλά. Είναι ο ιδανικός τόπος για αυθεντικές διακοπές».

«Δεν παύεις να είσαι δήμαρχος, είναι τιμή που σε επιλέγει ο κόσμος να διαχειριστείς τις τύχες του τόπου. Προσπαθώ να είμαι επιμελής, δεν αφήνει περιθώρια η αρρώστια. Οφείλουμε να είμαστε επιμελείς και στις θεραπείες και στις απαιτήσεις του νησιού και των κατοίκων που μας επέλεξαν».

Όπως υπογράμμισε, η ενασχόλησή του με τα καθήκοντά του ως δήμαρχος «είναι μια διέξοδος να ασχολούμαι και να μην το έχω στο μυαλό μου».

Ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου είχε αποκαλύψει κατά την τελετή των Θεοφανίων ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και θα υποβληθεί σε θεραπείες.

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση του όγκου δίνοντας το «παρών» στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου, πέντε ημέρες μετά την επέμβαση.