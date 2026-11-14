Άγιος Δημήτριος: Τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες μέσα σε δύο εβδομάδες -Τι ερευνούν οι Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στον Άγιο Δημήτριο καθώς μέσα σε δύο εβδομάδες έχουν καταγραφεί τρεις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με το Mega η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ο ίδιος ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, είναι περίπου 1,65, σχεδόν 30 ετών, με αραιά μαλλιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων εμφανίζεται να φοράει είτε ένα μαύρο είτε ένα κόκκινο φούτερ με κουκούλα.

Επίθεση σε ανήλικη μαθήτρια

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Mega στις 11 το βράδυ της Παρασκευής o άνδρας φορώντας ένα κόκκινο φούτερ προσπάθησε να επιτεθεί σεξουαλικά σε μια ανήλικη, έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Η μαθήτρια Λυκείου έβαλε τις φωνές και ο επίδοξος δράστης αποχώρησε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άλλες δύο επιθέσεις

Τα ξημερώματα Σαββάτου 31 Οκτωβρίου ο άνδρας περιφέρεται στον ίδιο δρόμο, μέχρι που αντικρίζει μια 17χρονη που επέστρεφε στο σπίτι της. Εκείνος κάνει αναστροφή και κατευθύνεται προς το μέρος της.

Ωστόσο κάτοικοι παίρνουν τον άνδρα στο κυνήγι, με τον ίδιο καταφέρνει να ξεφύγει.

Τρεις μέρες αργότερα, στις 3 Νοεμβρίου, άγνωστος προσέγγισε μια 17χρονη έξω από το φροντιστήριο. Η κοπέλα τρομοκρατήθηκε και άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση.