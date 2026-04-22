Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Εντοπίστηκε νεκρός 25χρονος, με μαχαιριά στην καρδιά -Γιος εν ενεργεία ταξίαρχου της ΕΛΑΣ - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στον Άγιο Δημήτριο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 25χρονος άνδρας στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Κάτοικος της περιοχής, ο οποίος γνώριζε το θύμα, κατέθεσε ότι προηγήθηκε τσακωμός εντός του πάρκου. Ο νεαρός περπάτησε λίγα μέτρα πριν καταρρεύσει, ενώ ο μάρτυρας ανέφερε συχνή διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, χαρακτήρισε το συμβάν τραγικό, τονίζοντας ότι το πάρκο έχει υψηλό δείκτη παραβατικότητας.

Ο άνδρας φέρεται να έχει τραύμα στην καρδιά, πιθανότατα από μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας, αλλοδαπός, ενημέρωσε την ΕΛΑΣ ότι στο πάρκο υπήρχε ένας νεαρός χωρίς τις αισθήσεις του, στη συμβολή των οδών Ασυρμάτου και Ελπίδος.

Το θύμα είναι ηλικίας περίπου 25 ετών, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να τον μαχαίρωσαν αλλού και να τον μετέφεραν στο εν λόγω πάρκο, καθώς έχουν εντοπιστεί κηλίδες αίματος και πιο μακριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γιο εν ενεργεία αξιωματικού (ταξίαρχου) της ΕΛΑΣ.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πιθανό κίνητρο εκτιμάται πως ήταν η αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο θα εξεταστεί κάθε πτυχή για να βρεθεί το κίνητρο πίσω από τη στυγερή δολοφονία.



Μαρτυρία κατοίκου: Έγινε τσακωμός, τον μαχαίρωσε στην καρδιά

Κάτοικος της περιοχής είπε πως το θύμα ήταν παιδί της περιοχής.

Φανερά φορτισμένος, καθώς όπως είπε γνωρίζει τους γονείς του θύματος, ανέφερε πως έγινε τσακωμός, τον μαχαίρωσαν στην καρδιά, και αφού περπάτησε μερικά μέτρα ξεψύχησε στο πάρκο.

«Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν στα αίματα περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά. Μέσα στο πάρκο. Εδώ μέσα κάθε μέρα γίνονται ναρκωτικά. Μικρό παιδί, 25 ετών».

Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου: Τραγικό γεγονός -Είναι περιοχή με υψηλό δείκτη παραβατικότητας

«Έχουμε ένα τραγικό γεγονός, ένα νέο παλικάρι έχασε τη ζωή του. Έχουμε ένα γεγονός σε ένα πάρκο που έχει παραχωρηθεί σε εργολάβο. Δεν υπάρχουν κάμερες, έχουν δίκιο οι κάτοικοι που κάνουν παράπονα. Είναι μια περιοχή με υψηλό δείκτη παραβατικότητας» ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Μαμαλάκης.



