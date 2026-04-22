Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας, πιθανότατα από μαχαίρι -Γιος εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛΑΣ το θύμα - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στον Άγιο Δημήτριο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Ο άνδρας φέρεται να έχει τραύμα στην καρδιά, πιθανότατα από μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας, αλλοδαπός, ενημέρωσε την ΕΛΑΣ ότι στο πάρκο υπήρχε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του, στη συμβολή των οδών Ασυρμάτου και Ελπίδος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα είναι ηλικίας περίπου 25 ετών και εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον έχουν μαχαιρώσει σε άλλο σημείο καθώς έχουν εντοπιστεί κηλίδες αίματος και πιο μακριά από το πάρκο, ενώ πρόκειται για γιο εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛΑΣ.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.



Δείτε εικόνες:

Φωτογραφίες: Eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ