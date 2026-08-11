Άγιος Δημήτριος: Τουλάχιστον 10 ώρες νεκρός πριν εντοπιστεί ο αστυνομικός -«Κλειδί» οι τοξικολογικές - iefimerida.gr

Στα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και κυρίως των τοξικολογικών εξετάσεων στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των Αρχών για τα αίτια θανάτου του αστυνομικού ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο υπηρεσιακό του όχημα στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή προέκυψε ως αρχική εκτίμηση ότι ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό του.

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Τα πρώτα ευρήματα, τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Τα πρώτα ευρήματα φέρεται να παραπέμπουν σε βαρύ πνευμονικό οίδημα και έντονα σημάδια υποξίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ασφαλή συμπεράσματα για την ακριβή αιτία του θανάτου αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής και των εργαστηριακών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή και πιθανής κατανάλωσης αλκοόλ να συνέβαλε στην πρόκληση του θανάτου.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Από τον πρώτο έλεγχο δεν προέκυψε παρουσία ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο προηγούμενης χρήσης κάποιας ουσίας, ζήτημα που θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί μόνο από τις εργαστηριακές αναλύσεις.



Ο αστυνομικός υπηρετούσε σε ειδική ομάδα που ασχολείται με τη χαρτογράφηση σημείων όπου καταγράφεται δραστηριότητα σχετική με τη χρήση ναρκωτικών.

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Ο άτυχος αστυνομικός εντοπίστηκε εντός του υπρεσιακού του οχήματος, το οποίο ήταν μάλιστα κλειδωμένο, με το κλειδί ωστόσο να βρίσκεται εντός. Τα φιμέ τζάμια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδέχεται να εξηγούν γιατί ο άνδρας δεν έγινε αντιληπτός νωρίτερα από διερχόμενους ή άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Εκ νέου καταθέσεις από πρόσωπα κοντά στον αστυνομικό

Στο πλαίσιο της έρευνας οι Αρχές ερευνούν όλα τα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του, ενώ αναμένεται να ληφθούν εκ νέου καταθέσεις από πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί τελείως ξεκάθαρο τι προηγήθηκε, αν προηγήθηκε κάτι, που μπορεί να τον αναστάτωσε.

Παράλληλα, εξετάζεται το ιατρικό ιστορικό του, καθώς στο παρελθόν είχε λάβει άδειες ασθενείας για λοιμώξεις του αναπνευστικού, χωρίς αυτό από μόνο του να συνδέεται με την αιτία θανάτου. Στο σώμα του διαπιστώθηκαν εκδορές στον λαιμό, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αξιολογούνται μέχρι στιγμής ως εύρημα που αλλάζει την εικόνα της υπόθεσης.