Άγιο Φως: Με αεροσκάφη της Aegean και της Olympic Air θα μεταφερθεί σε αυτές τις 11 περιοχές - iefimerida.gr

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και φέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός θα γίνει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Από το Ελ. Βενιζέλος το Άγιο Φως σε όλη την Ελλάδα

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγιο Πτήση Ώρα

Αθήνα - Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 - 20:50

Αθήνα - Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 - 21:05

Αθήνα - Ιωάννινα Α3 166 20:10 - 21:25

Αθήνα - Μύκονος "ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:15

Αθήνα - Λήμνος Α3 266 19:50 - 20:50

Αθήνα - Σάμος "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:30

Σάμος - Κως "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 20:50 - 21:30

Αθήνα - Χίος Α3 278 20:35 - 21:25

Αθήνα - Καβάλα Α3 154 20:00 - 21:15

Αθήνα - Βόλος "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:40

Βόλος - Κεφαλονιά "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 21:00 - 21:50

ΑΠΕ-ΜΠΕ