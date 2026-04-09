Πώς θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα από τα Ιεροσόλυμα -Ο υφ. Εξωτερικών περιγράφει στο iefimerida το σχέδιο - iefimerida.gr

Μέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα προετοιμάζεται να διατηρήσει μια παράδοση δεκαετιών με τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Ιερουσαλήμ στην Αθήνα και από εκεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο iefimerida διαβεβαιώνει ότι, παρά τις δυσκολίες, ο σχεδιασμός προχωρά κανονικά και με κάθε δυνατή ασφάλεια. «Η μεταφορά του Αγίου Φωτός θα γίνει κανονικά, Θεού θέλοντος. Παρά τις δύσκολες συνθήκες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είμαστε έτοιμοι ώστε να πραγματοποιηθεί κανονικά η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα και η μεταφορά του στην Ελλάδα, όπως γίνεται κάθε χρόνο».

Το Μεγάλο Σάββατο ο Γ. Λοβέρδος θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Το σχέδιο είναι συγκεκριμένο, αν και φέτος απαιτεί αυξημένη προσοχή. Νωρίς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσει ειδική πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ. Από εκεί, οδικώς, η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον κ. Λοβέρδο θα κινηθεί προς την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται ο Ναός της Αναστάσεως, για την τελετή της Αφής. «Το Σάββατο θα πάμε στην Ιερουσαλήμ. Θα πάω ως επικεφαλής ολιγομελούς αντιπροσωπείας και σκοπός είναι να πάρουμε το Άγιο Φως από τα χέρια του Πατριάρχη Ιεροσολύμων και να το μεταφέρουμε στην Αθήνα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Λοβέρδος και προσθέτει ότι «βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε καθεστώς πολέμου. Τα δεδομένα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Το βέβαιο είναι πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με την εκεχειρία. Ωστόσο, η πρόθεσή μας είναι να πάμε κανονικά στην Ιερουσαλήμ όπως κάθε χρόνο».

Η ελληνική αποστολή στα Ιεροσόλυμα και η μεγάλη στιγμή του Χριστιανισμού

Η σημασία του εγχειρήματος, άλλωστε, ξεπερνά τα στενά όρια μιας διπλωματικής αποστολής. Για τον κ. Λοβέρδο, πρόκειται για μια βαθιά συμβολική πράξη. «Το Άγιο Φως για εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους είναι μεγάλης σημασίας, αφού συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και είναι η κορυφαία στιγμή του Ελληνισμού», επισημαίνει. Μαζί με τον κ. Λοβέρδο στην ολιγομελή ελληνική αποστολή θα είναι και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα καθώς και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, από τα Ιεροσόλυμα η αφή του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ περιορισμένος θα είναι και ο αριθμός των κληρικών που θα συμμετάσχουν, καθώς οι ισραηλινές Αρχές επιτρέπουν έως σήμερα μόλις 15 κληρικούς. Το Άγιο Φως αναμένεται στο Διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από εκεί με πτήσεις θα μεταφερθεί σε κεντρικά αεροδρόμια και από εκεί σε κάθε γωνιά της χώρας.