 Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου: Επέστρεψε από το Ντουμπάι στην Ελλάδα, ετοιμαζόταν να φύγει ξανά από τη χώρα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου: Επέστρεψε από το Ντουμπάι στην Ελλάδα, ετοιμαζόταν να φύγει ξανά από τη χώρα

Αγγελος Γιαννακόπουλος
Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ
Κάτια Νιάκαρη

Η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου και ενός λογιστή για υπόθεση φορολογικής απάτης δεν θα είναι οι μόνες, καθώς η έρευνα του ελληνικού FBI είναι σε εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει κι άλλες συλλήψεις.

Ο Γιαννακόπουλος, αλλά και όσοι εμπλέκονται και ερευνώνται για την υπόθεση, φέρονται να απέκρυβαν χρήματα από το Δημόσιο, ωστόσο ερευνάται αν πρόκειται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Γιαννακόπουλος βρισκόταν στο Ντουμπάι το τελευταίο διάστημα και άλλαζε συνέχεια το εισιτήριο του για επιστροφή στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει το ταξίδι της επιστροφής, ωστόσο υπήρξαν πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να φύγει πάλι από τη χώρα.

Έτσι, οι Αρχές που ερευνούσαν αυτή την υπόθεση από τις αρχές του 2026, προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς και του λογιστή και άλλων εμπλεκομένων.

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