Θεσσαλονίκη: Αγελάδα μπήκε στην Εθνική οδό και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος [βίντεο] - iefimerida.gr

Μπροστά σε μια απρόσμενη εικόνα βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι οδηγοί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στο ύψος της Σίνδου, όταν αγελάδα βρέθηκε στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ η νεαρής ηλικίας αγελάδα μπήκε αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος.
Διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη
Με βάση όσα μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση η αγεάλαδα που έτρεχε ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε οχήματα διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μεγάλη απόσταση, μπήκε στον αυτοκινητόδρομο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Μετά από αρκετή ώρα ο ιδιοκτήτης του ζώου κατάφερε να το ακινητοποιήσει, με τη συνδρομή της αστυνομίας που έκλεισε προσωρινά το δρόμο.
