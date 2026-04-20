Θεσσαλονίκη: Αγελάδα μπήκε στην Εθνική οδό και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος [βίντεο] - iefimerida.gr

Μπροστά σε μια απρόσμενη εικόνα βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι οδηγοί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στο ύψος της Σίνδου, όταν αγελάδα βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η νεαρής ηλικίας αγελάδα μπήκε αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος.

Διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη

Με βάση όσα μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση η αγεάλαδα που έτρεχε ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε οχήματα διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μεγάλη απόσταση, μπήκε στον αυτοκινητόδρομο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Μετά από αρκετή ώρα ο ιδιοκτήτης του ζώου κατάφερε να το ακινητοποιήσει, με τη συνδρομή της αστυνομίας που έκλεισε προσωρινά το δρόμο.